In Niederbayern: Drei Verletzte bei Säureaustritt in Brauerei

Die Mitarbeiter hätten das Gebäude in Aldersbach (Landkreis Passau) daraufhin verlassen. Zwei Männer und eine Frau seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehr und Gefahrgut-Spezialisten waren in der Brauerei im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, sagte ein Polizeisprecher.