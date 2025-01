In Niederbayern: A92 nach Unfall mit Schwertransporter komplett gesperrt

Die Unfallstelle ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung München wird an der Anschlussstelle Dingolfing-Ost, der Verkehr in Fahrtrichtung Deggendorf an der Anschlussstelle Dingolfing-Mitte ausgeleitet. Die Sperrung wird für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern.