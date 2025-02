Passau (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall in Niederbayern hat die Feuerwehr 36 Kinder und den Fahrer aus einem Schulbus befreit. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-jährige Fahrer vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und von der Straße bei Passau abgekommen. Der Bus rutschte den Angaben zufolge am Freitag in einen Straßengraben, sodass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen.