Fürstenstein - Ein 14-Jähriger hat in Niederbayern ein verlassenes Rehkitz gefunden und kurzerhand mit in die Schule genommen. Wie genau der Jugendliche das Tier von einer Haltestelle in Fürstenstein ins mehr als 20 Kilometer entfernte Passau brachte, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Aber die Vermutung liege nahe, dass er das Rehkitz einfach im Bus mitnahm.