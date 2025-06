Schon Mitte April hatten sich Bürgermeister und Vertreter der Tourismusbranche aus Neuhaus am Rennweg, Lauscha und Steinach gemeinsam an einen Tisch gesetzt, um über ein intensiveres künftiges Miteinander zu beratschlagen. Dazu hatten sie sich Studierende der Fachhochschule Erfurt unter Leitung von Professorin Katrin Großmann mit ins Boot geholt, die einen neuen Blickwinkel von außen und frischen Wind in die Werbung um Touristen einbringen sollen.