Ingolstadt - Im Prozess wegen des Golddiebstahls aus dem archäologischen Museum in Manching haben die vier Angeklagten heute (9.30 Uhr) noch einmal Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Die Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt hatte nach rund dreimonatiger Verhandlungsdauer den vier beschuldigten Männern nahegelegt, ein Geständnis zu prüfen. Die Richter stellten den Beschuldigten in diesem Fall differenzierte, mehrjährige Gefängnisstrafen in Aussicht.