In Museum eingebrochen Gericht hofft auf Geständnis nach Kelten-Gold-Diebstahl

In dem Prozess geht es nicht nur um den Museumseinbruch - die Angeklagten sollen als Bande außerdem für mehr als 30 weitere Einbruchsdiebstähle beispielsweise in Supermärkte in mehreren Bundesländern und in Österreich verantwortlich sein. Seit Januar werden diese Fälle am Landgericht in Ingolstadt verhandelt. Ursprünglich sollte der Prozess bis Juni dauern, mittlerweile sind weitere Verhandlungstage bis Oktober geplant.