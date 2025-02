München (dpa/lby) - Ein Frau ist in der Münchner Innenstadt laut Polizei mit ihrem Auto durch ein Hoftor gebrochen und hat in der Einfahrt eine Fußgängerin überrollt. Die 22-Jährige sei noch am Unfallort reanimiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.