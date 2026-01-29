In Münchner Ausländerbehörde: Papiere gegen Geld - Ex-Behördenmitarbeiter verurteilt

München - Zwei Ex-Mitarbeiter der Münchner Ausländerbehörde sind wegen Bestechlichkeit bei der Ausstellung von Papieren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht München I sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten Geld angenommen hatten, um Ausländern zu Unrecht zahlreiche Bescheinigungen auszustellen - pro Fall sollen es dreistellige Beträge gewesen sein. Die beiden Angeklagten, ein Mann und eine Frau, erhielten Strafen von je einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Sie hatten die Vorwürfe vollumfänglich eingeräumt. Das Urteil gegen die beiden Ex-Behördenmitarbeiter ist rechtskräftig.