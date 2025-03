Einen Gedanken den Verein zu verlassen, habe es "überhaupt nicht" gegeben, sagte Goretzka. "Ich war davon überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen kann." An die Zukunft denke er noch nicht. "Da mache ich mir jetzt nicht allzu viele Gedanken. Ich habe ja auch noch ein weiteres Jahr Vertrag und wir haben, glaube ich, in den aktuellen Wochen so viel um die Ohren, dass dafür sowieso kein Platz ist", sagte Goretzka, dessen Kontrakt in München bis 2026 läuft.