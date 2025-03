In Moskau vernetzt: Bundestagsabgeordneter beschäftigte Russen mit FSB-Kontakten

Im Moskau gut vernetzt

Hirte sagte, es sei "gelinde gesagt unangenehm" gewesen, den Eindruck zu bekommen, möglicherweise im Visier des FSB zu sein. "Ich habe versucht, damit professionell damit umzugehen." Er habe von Anfang an deutsche Sicherheitsbehörden mit eingebunden, weil er wusste, dass die Person sehr gut in Moskau vernetzt gewesen sei. Der Mann sei nicht in die Büroorganisation eingebunden gewesen. "Er hatte keinen Schlüssel zum Büro, keinen digitalen Zugang und keinen Zugang zu bürointernen Daten oder solchen des Bundestages", sagte Hirte der FAZ.