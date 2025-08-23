Zur gründlich missglückten und obendrein verbotenen Ortsdurchfahrt eines 40 Tonnen schweren Lasters durch Möhrenbach gab es in der Ortsteilratssitzung von Ortsteilbürgermeister Mathias Steitz erwartete Unmutsäußerung der Bürgerschaft nur in recht moderater Form. Es überwog das Staunen, was, wie vor Tagen im Ort geschehen, möglich wird, wenn Verkehrsschilder nicht verstanden werden, ein Navi nicht tagesaktuell informiert oder die Ignoranz eines Fahrers grenzenlos ist.