Erst noch schnell die Hausaufgaben erledigen, in aller Frühe, an einem Badesee im Landkreis Schmalkalden-Meiningen – dann erst soll sich das Mädchen dem gewidmet haben, was Ziel des fast noch nächtlichen, heimlichen Ausflugs gewesen sein soll: Sex auf der Picknickdecke. Mit einem erwachsenen Mann, einer Internetbekanntschaft; es heißt, alles sei einvernehmlich geschehen, ohne Zwang, ohne Gewalt. Jetzt, ein paar Monate später, muss der Mann sich am Landgericht Meiningen verantworten, unter anderem wegen Beischlafs mit einem Kind – das ist ein Verbrechen.