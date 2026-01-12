Bonnie und Clyde und Clyde und Clyde – so hat jemand, der den Fall kennt, die Sache, die am Landgericht Meiningen verhandelt wird, kommentiert. Angeklagt sind zwei Männer, 26 und 37 Jahre alt, aus Bad Salzungen, ein 43-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau, die in Kaltennordheim wohnen. Nur der 37-jährige ist in Freiheit, die anderen sitzen in U-Haft, es ist „Tätertrennung“ angeordnet – sie dürfen nicht miteinander kommunizieren –, ihre Fesseln werden auch zur Prozesseröffnung nicht abgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, arbeitsteilig als Bande im vergangenen Sommer drei Spielotheken und eine Tankstelle in Thüringen und Bayern überfallen zu haben. Weitere Raubzüge sollen geplant gewesen sein. Insgesamt listet die Anklageschrift – in unterschiedlichem Ausmaß – schweren Raub, schwere räuberische Erpressung, Verstöße gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf. Weitere Verfahren gegen die vier laufen in Hessen; es soll um ähnliche Überfälle gehen.