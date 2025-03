Ein bislang unbekannter Täter betrat am Sonntag gegen 8.15 Uhr eine Einkaufspassage in der Berliner Straße in Meiningen. Er zerstörte anschließend die Scheibe der Eingangstür eines dortigen Geschäftes. Der Täter lief zum Tresen und entwendete von dort neben Zigaretten auch Rubbellose. Eine installierte Kamera zeichnete die Tat auf. Die Auswertung der Aufnahmen dauert gegenwärtig an. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0081537/2025.