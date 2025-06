In Meiningen: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Aufgrund des Fundes ordnete eine Richterin die Durchsuchung der Wohnung an. Hier fanden die Beamten verbotene Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Beifahrer vorläufig festgenommen. Während der Haftrichtervorführung am Samstag versuchte der Mann zu flüchten - er konnte jedoch wieder gefasst werden und befindet sich jetzt in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.