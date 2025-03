Ganz aufgeregt drücken die Kinder ihre Nasen an die Fensterscheiben ihres Gruppenraums, denn es war ein besonderer Tag im Kindergarten Sandhäschen am Wald in Martinroda: Die Eröffnung des neuen Verkehrsgartens. „Wir haben einen neuen Eingang zum Kindergarten bekommen“, erklärt Loreen Meurer, die Leiterin der Einrichtung. „Der Platz vor dem alten Eingang war nun ungenutzt. Also haben wir uns überlegt, was wir daraus machen können.“ Die Idee kam im letzten Frühjahr: Ein eigener, kleiner Verkehrsgarten, in dem die Kinder spielerisch das Verhalten im Straßenverkehr üben können.