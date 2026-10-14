In Manhattan: Pferdekutschen im New Yorker Central Park droht das Aus

New York - Drehen die Pferdekutschen im New Yorker Central Park bald ihre letzte Runde? Bürgermeister Zohran Mamdani und die Vorsitzende des New Yorker Stadtrats, Julie Menin, haben sich jedenfalls laut US-Medien auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der die traditionsreiche Attraktion abschaffen würde. Das Verbot soll demnach schrittweise umgesetzt werden und am 1. Juni 2028 in Kraft treten. Zuvor aber muss der Gesetzentwurf vom New Yorker Stadtrat abgesegnet werden. Erwartet werde das Votum schon Ende kommender Woche.