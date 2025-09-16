In Manebach ist der erste Teil der Umgestaltung des Wassertretbeckens abgeschlossen. Die Umrandung wurde von der Firma Belke aus Manebach erneuert. Nachdem das Wassertretbecken eine knappe Woche lang wegen der Arbeiten nicht genutzt werden konnte, kam Freitag vergangener Woche wieder Wasser hinein. Am Samstag war es wieder für Besucher geöffnet. Perspektivisch, sagt Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt, kommen noch ein Fotopoint, eine Infotafel zum ehemaligen Skihang, zwei Bänke und ein Tisch (Anfang Oktober). Auch ein Armbecken soll es noch geben. Insgesamt kostet die Baumaßnahme 12.000 Euro, wobei 80 Prozent der Mittel über die RAG gefördert sind. Den Eigenanteil von 2500 Euro hat die Jagdgenossenschaft Manebach beigesteuert. Voraussichtlich in der 39./40. Kalenderwoche wird das Becken noch einmal wegen der weiteren Bauarbeiten geschlossen sein.