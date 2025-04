Wie ist der Stand zum geplanten Neubau der Toilette in der Ilmenauer Lindenstraße? Frank Steffes, Leiter des Ilmenauer Amtes für Gebäude und Liegenschaften, stellte dies im Bauausschuss am Montag vor. Derzeit würde der Bauantrag vorbereitet, sagte er mit Blick auf den zeitlichen Ablauf. Man gehe davon aus, dass im dritten Quartal begonnen werden könne zu bauen, so Steffes. Fertigstellung soll voraussichtlich im zweiten Quartal kommenden Jahres sein.