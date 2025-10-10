In der Heinse-Stadt nehmen es einige Verkehrsteilnehmer innerörtlich nicht so genau mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Das konstatierte jüngst Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner zur Ortsteilratssitzung. Sie bezog sich dabei auf bei ihr selbst eingegangene Beschwerden durch Anlieger verschiedener Straßen, aber auch auf Bürgerhaushaltsvorschläge, die die Stadtverwaltung aus Oehrenstöcker Chaussee, Eisenbahnstraße und Ilmstraße das Rathaus erreichten.