Die sogenannte Pucho-Bar in Langewiesen wird vorerst doch nicht abgerissen: Die Stadtverwaltung Ilmenau wird den gewünschten Aufschub gewähren. In der Sitzung des Ilmenauer Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag machte Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt den Vorschlag, dass der Abriss bis zum 28. Februar 2026 ausgesetzt – also nicht vollzogen – wird. Damit habe der Verein Kulturkollektiv zunächst die nötige Zeit, um ein finanziell ausgewogenes Konzept zur Nachnutzung vorzulegen, sagte sie.