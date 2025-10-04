Motorradfahrerin stirbt: Zwei schwere Motorrad-Unfälle im Harz

Hasselfelde - Eine 35 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall im Harz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 35-Jährige in einer Rechtskurve weggerutscht und in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommendes Auto habe nicht mehr ausweichen können. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 81 zwischen Hasselfelde und Ilfeld in der Nähe der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen.