Es ist ein schwieriges Thema, das am Verwaltungsgericht in Meiningen verhandelt wird. Zumal in Zeiten, in denen Ärztinnen und Ärzte überall gesucht werden – auch wenn dieser Aspekt nicht angesprochen wird. Aber trotzdem ist es eine Sache, wenn die Anerkennung einer Ausbildung im Ausland an möglicherweise nicht unbedingt nötigen bürokratischen Hürden hängt. Und es ist eine andere Sache, wenn es Zweifel an der Ausbildung gibt.