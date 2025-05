Lang hat es gedauert, nun ist er bald da – der Bürgerbus für Stützerbach, Frauenwald und Manebach. Wie Wolfgang Schilling, Schatzmeister des Vereins Bürgerbus Ilmenau, am Freitag erklärt, werde das Fahrzeug am 27. Mai offiziell in Stützerbach übergeben. „Der reguläre Fahrbetrieb startet am 16. Juni“, sagt Schilling. Zwischen Ankunft des Fahrzeuges in Stützerbach und seiner Premierenfahrt sollen sich die Fahrer noch mit dem Gefährt vertraut machen können; ein knappes Dutzend Personen stünden als Fahrer zur Verfügung. „Und auch Bürger können schon einmal vorab im Bus Probesitzen“, so Schilling. An drei Terminen ist das möglich: Am 2. Juni um 16 Uhr in Manebach am Bahnhof, am 3. Juni um 16 Uhr in Frauenwald an der Tourist-Information und am 4. Juni um 16 Uhr in Stützerbach am Haus des Gastes.