Paint and Drink – übersetzt malen und trinken nennt sich das Veranstaltungsangebot, das am Dienstag in der bc-Café-Kneipe auf dem Ilmenauer Unicampus veranstaltet wurde. Auf rund 25 mal 25 Zentimeter großen Leinwänden galt es für die Teilnehmer, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Nachfrage war groß, das freut auch die Mitglieder des Vereins Ilmenauer Studentenclub (ILSC). Initiiert wurde dieses Veranstaltungsformat ursprünglich vom bd-Club, sagt Finanzverantwortlicher Marcel Burkhardt. Das sei etwa eineinhalb Jahre her. Es findet alle drei Monate statt und soll ein wenig (kulturelle) Abwechslung in das Programm der Café-Kneipe bringen. Weitere solcher besonderen Veranstaltungen, abseits von Musikabenden mit DJs oder Livemusik auf dem Campus, sind etwa ein Kneipenquiz, ein Songquiz und vieles mehr. Die Veranstaltungen sind auch für Nicht-Studierende offen. Mehr Informationen und Termine gibt es im Internet unter www.il-sc.de.