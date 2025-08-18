Nachdem es in der Nacht zum Sonntag im Ilmenauer Blumenviertel einen SEK-Einsatz gegeben hatte, weil sich dort nach ersten Informationen ein 42-Jähriger mit seiner Familie verschanzt haben und Schüsse gehört worden sein sollen, hatte die Polizei bereits Sonntagmittag Entwarnung gegeben: Es sei keine Waffe im Spiel gewesen. Später hatten sie offenbar auch die Gesamtlage noch einmal neu bewertet. Aufgrund eines Zeugen-Notrufes hatte sich „eine zunächst unklare Lage“ abgebildet, „die auf einen Familienstreit sowie auf den Einsatz einer Schusswaffe hindeutete. Entsprechend ... wurde ein Einsatzkonzept für eine mögliche Eskalation entwickelt“, heißt es im Pressebericht vom Montag zum Einsatz.