Autofahrern könnte aufgefallen sein, dass sie seit einiger Zeit einen freieren Blick in Richtung Bahnhofsareal haben. Der Grund: Die Knallerbsenhecke, in Fachsprache Schneebeere, an der Ilmenauer Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Langewiesener Straße, ist verschwunden. Schon im Dezember hatte Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow im Umweltausschuss angekündigt, dass die Hecke weichen muss. Als Grund hatte er den „Rückgang in der Vitalität“ der Hecke genannt. Aus naturschutzfachlichen Gründen musste die Hecke bis Ende Februar weichen.