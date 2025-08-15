Der Ilmenauer Stadtrat hat einem Antrag der CDU/FDP-Fraktion auf Verkürzung der Fahrverbotszeiten für Radfahrer in der Ilmenauer Fußgängerzone zugestimmt. Demnach wird die Ilmenauer Fußgängerzone in der Friedrich-Hofmann-Straße und der Straße des Friedens künftig zwei Stunden länger am Tag für Radfahrer befahrbar sein. Das bestehende Radfahrverbot tritt dann erst ab 11 Uhr in Kraft (bisher 10 Uhr) und endet bereits um 17 Uhr (bisher war Radeln erst ab 18 Uhr wieder erlaubt). Samstags soll das Radfahrverbot von 10 bis 12 Uhr gelten, sonntags entfällt das Radfahrverbot vollständig.