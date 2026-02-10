Eigentlich schien in der Ilmenauer Kreiseldiskussion im vergangenen Jahr alles geklärt gewesen zu sein: Fünf Kreisel in Ilmenau und einer in Langewiesen sollen mit ortstypischen Motiven gestaltet werden, ein Kreisel wird explizit für die Gestaltungsidee des Nachwuchses bis einschließlich 21 Jahren reserviert. Eine Jury mit Vertretern der Stadtratsfraktionen, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Ilmenauer Bürgern geben ihr Votum zu den Gestaltungsideen, die finale Entscheidung trifft der Bau- und Vergabeausschuss. Mit dieser Einigung – so schien es im vergangenen August – waren alle zufrieden.