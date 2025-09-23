Im Kleinod erwartete die Besucher dieser Tage ein sehr besonderes Konzert des kleinen Ensembles, das sich wie sein Gründer und Bandleader „Malte Viefs Kammer“ nennt. Das Repertoire der Gruppe mit seiner stilübergreifenden Musik zeigte sich den Zuhörern in seiner Einzigartigkeit. Und so „malten“ die Spieler der Instrumentengruppe mit Violine, Violoncello und Gitarre mit sinnlicher Gelassenheit schönste Klangbilder in bezaubernder Vielfarbigkeit.