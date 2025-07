Was wird aus dem Kickelhahnfest für Senioren? Diese Frage hatte vor allem die Rentner der Stadt mitsamt Ortsteilen in den vergangenen Wochen, ja gar Monaten, beschäftigt. Denn nachdem der Vorsitzende des Vereins Attraktives Ilmenau, Rolf Macholdt, nach vielen Jahren Federführung bei der Organisation des Seniorenfestes im vergangenen Jahr mitgeteilt hatte, dass er die Veranstaltung aus Altersgründen nicht mehr organisieren könne, stand lange ein Fragezeichen hinter dem beliebten Event, zu dem immerhin jährlich rund 350 Senioren gekommen waren. Vereinsintern hatte sich kein Nachfolger gefunden, der die Veranstaltungsplanung und -durchführung übernehmen wollte. So kam nun die Stadt Ilmenau ins Spiel, die das „normale“ Kickelhahnfest, das zuletzt immer am Tag zuvor (dem Samstag) stattgefunden hat, organisiert.