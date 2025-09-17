Es ist Dienstagvormittag und die Turnhalle in der Professor-Deubel-Straße in Ilmenau füllt sich langsam. Mehrere Frauen betreten den Raum und rollen ihre Yogamatten aus. Für die ältere Damenrunde steht Sport auf dem Programm. Sie gehören zur Senioren- und Gesundheitssportgruppe des Ringkampf- und Sportvereins (RSV) Ilmenau. Doch dieser Dienstag ist ein besonderer: Die Gruppe bekommt Besuch von Marcus Czeromin, einem Mitarbeiter des Kinderhospizes in Tambach-Dietharz.