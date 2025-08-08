Im Rahmen seines alljährlichen Sommerfestes für Ehrenamtliche hat der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) auch in diesem Jahr wieder besonders engagierte Persönlichkeiten mit dem Thüringer Ehrenamtszertifikat ausgezeichnet. Die feierliche Ehrung fand am Mittwoch im „Haus am See“ in Ilmenau statt, wo rund 300 Gäste aus über 90 Vereinen und Organisationen zusammenkamen, um das Ehrenamt zu feiern und zu würdigen.