Nicht nur die Versorger auf dem Gelände des Spencer-Hill-Festivals hatten am Wochenende jede Menge zu tun – auch sechs Ilmenauer Gastronomen konnten sich über einen besonders großen Ansturm freuen. Sie hatten sich am Samstag an der Gastro-Meile unter dem Motto „Ilmenau isst“ beteiligt. Die Idee dazu hatten Patrick Schmidt und Patrick Keßler vom Gasthaus „Zur Post“ dem Ilmenauer Wirtschaftsförderer Sebastian Poppner vorgestellt, als er kürzlich für einen Besuch zum einjährigen Bestehen der Lokalität unter den neuen Betreibern vorbeischaute.