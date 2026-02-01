Es sind Liedzeilen wie „Verlieben, verloren, vergessen verzeih’n“ oder „Wär’ ich ein Möbelstück, dann wär’ ich eine Lampe aus den 70ern“, die an diesem Nachmittag alle laut mitgrölen. Die einen mit Bier- oder Sektflasche in der einen, Konfetti in der anderen Hand auf dem Umzugswagen – die anderen am Straßenrand. In freudiger Erwartung, dass ihnen gleich bunte Papierschnipsel oder ein paar Bonbons und Popcorn entgegenfliegen.