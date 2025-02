Das Backhaus Nahrstedt in Ilmenau hat jetzt einen Rund-um-die-Uhr-Service eingerichtet. Dieser nennt sich Genuss-Automat und steht in einer Holzüberdachung neben dem Backhaus in der Unterpörlitzer Straße. Aufgestellt und in den Testbetrieb genommen wurde der Automat laut Sabrina Friedrich, Teamleiterin Kommunikation/Marketing, Ende November. „Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten ging es nun vergangene Woche Mittwoch so richtig offiziell los mit dem Verkauf“, sagt sie.