Nach den heftigen Auseinandersetzungen bei Gründung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ in Gießen droht Ilmenau Ähnliches: In der Goethe- und Universitätsstadt soll an diesem Samstag der Thüringer Landesverband der Organisation gegründet werden. Entsprechende Pläne bestätigte der AfD-Kreisvorsitzende im Ilm-Kreis, Olaf Kießling, unserer Redaktion. Es wäre nach Bayern, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern der vierte Landesverband in Deutschland.