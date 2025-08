In ihrer Heimat: Gedenkort für Dahlmeier in Kirche eingerichtet

Garmisch-Partenkirchen - Nach dem tödlichen Unglück von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier in Pakistan gibt es in einer Kirche in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen nun einen Gedenkort. "Freunde, Nachbarn, Kollegen und ehemalige Mitschülerinnen" sollten dort Andacht halten können, schrieb das Erzbistum München und Freising auf Facebook. Dahlmeier war laut Erzbistum im Erzbischöflichen St.-Irmengard-Gymnasium zur Schule gegangen.