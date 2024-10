Schon am Donnerstagabend wurde der Backofen des Bürgervereins angeheizt, und der Duft von Vorfreude lag in der Luft. Am Samstagmorgen war es dann so weit: Um 9.30 Uhr war der Ofen blitzblank gereinigt und bereit, loszulegen. Doch was kommt hinein? Stellvertretende Vorsitzende Marcel Brückner verrät: „Wir haben Stollen gebacken und das hat erfreulich gut geklappt“. Der Ofen am oberen Dorfteich hat schon einiges hervorgebracht – letztes Jahr gab es einen köstlichen Sonntagsbraten, und auch Flammkuchen wurde bereits getestet. Wann der Ofen das nächste Mal glüht, bleibt abzuwarten– vielleicht bei der alljährlichen Teichweihnacht. Aber wer weiß!