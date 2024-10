Das Teichabfischen geht in die nächste Runde: Am Samstag, 26. Oktober, wird an den Tümpeln im alten Ortskern abgefischt. Ab 8 Uhr wird es wuseln, wenn Männer in Gummistiefeln die Karpfen aus dem Wasser ziehen. Zuschauer sind herzlich willkommen; für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.