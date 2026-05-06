Mehr als 9.000 Mal rückten die Bergretter laut Sprecher Roland Ampenberger im vergangenen Jahr aus - fast 1.000 Mal mehr als im Jahr 2023. Vor allem die Zahlen der Sommereinsätze zeigten seit zehn Jahren nach oben. "Berge sind keine normierten Räume wie wir sie aus dem Tal oder der Stadt kennen", mahnt Ampenberger.

Die rund 4.000 Retter der Bergwacht Bayern sind ausschließlich ehrenamtlich unterwegs. Ohne sie ginge am Berg nichts. Die Kameradschaft, die Vielfalt der oft sehr anspruchsvollen Einsätze: "Es ist etwas Besonderes", erklärt ein Retter in der Doku sein Engagement.

Komplexer Einsatz am Höllentalferner

Gleich zum Auftakt der zweiten Staffel zeigt die Serie den komplexen Einsatz am Höllentalferner, einem der vier letzten deutschen Gletscher. Ein Gewitter zieht plötzlich auf. Blitz, Hagel und Steinschlag bedrohen Bergsteiger und Retter. Der Helikopter kann nicht mehr fliegen - und dann rutscht vor den Augen der Retter auch noch ein Bergsteiger in eine Gletscherspalte.

Nun haben auch zwei andere Bergsteiger, die gerade noch mutig Hilfe ablehnten, Angst bekommen - und wollen ausgeflogen werden. Sieben Menschen sind es am Ende, die unter schwierigen Bedingungen gerettet werden müssen.

Social-Media-Hype und Selbstüberschätzung

Outdoor liegt im Trend, immer mehr Menschen zieht es in die Berge. Beschreibungen von Touren im Internet und auf Social Media locken. Doch wer dem blindlings folgt, kann sich in Gefahr bringen. Auch fehlende Kondition und mangelnde Kenntnis alpiner Gefahren führen immer wieder zu Notfällen - im Netz sieht alles so einfach aus.

"Vor allem an berühmten Bergen und Klettersteigen führt das Thema Selbstüberschätzung regelmäßig zu Einsätzen", sagt Ampenberger. Allein die Bergwacht Grainau - zuständig für die Zugspitze - zählte in der vergangenen Sommersaison 97 Einsätze, ein Drittel mehr als im Jahr davor. "Am Berg gibt es keinen doppelten Boden wie beim Joggen im Stadtpark", warnt Ampenberger. Man könne die Tour nicht einfach abbrechen, sondern müsse den Rückweg einplanen.

"Der Berg ist immer der Chef"

"Der Berg ist kein Spielzeug und auch kein Fitnessgerät. Heutzutage wird das gern mal ein bissel vergessen" - so fasste es ein Bergretter in der ersten Staffel zusammen. "Der Berg ist immer der Chef, und er verzeiht halt auch keinen Fehler." Dennoch rät die Bergwacht zum Notruf, wenn es brenzlig wird. "Es kann immer was passieren, aber genau dafür ist die Bergwacht ja dann auch da."