Das Gymnasium der Kreisstadt öffnete am Samstag seine Türen und der Besucherandrang war erheblich: Schüler, Eltern, Lehrer, aber auch einige Ex-Schüler im Nostalgiemodus waren gekommen. Und denen wurde allerhand geboten. So gab es in einem Sportraum im ersten Stock Zielübungen mit Fuß-, Tennis- oder Tischtennisbällen oder auch Gummiband-Zielschnipsen. Die Süßigkeiten auf einem der Tische fanden ebenfalls ihre Liebhaber.