In Haft wegen Putschversuchs: Bolsonaro darf Haft für Leistenbruch-OP verlassen

Rio de Janeiro - Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf seine Haft vorübergehend verlassen, um sich einer Leistenbruch-Operation zu unterziehen. Das beschloss Bundesrichter Alexander de Moraes. Einen Antrag von Bolsonaros Anwälten auf Hausarrest aus gesundheitlichen Gründen lehnte er jedoch ab, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Beschluss berichteten. Der Bundesrichter begründete dies mit wiederholten Verstößen gegen Auflagen und Fluchtversuchen. In der Nacht vor seiner Festnahme hatte Bolsonaro seine elektronische Fußfessel mit einem Lötkolben beschädigt.