Wenn auch im Kalender der Großbreitenbacher Feuerwehrleute die Termine für Ausbildung und Übungen kaum noch Platz für „Sonstiges“ bieten – für den „Tag der Feuerwehr“ halten sie sich immer wieder eine Spalte frei – so denn auch am vergangenen Samstag. Denn für sie ist es wichtig, an so einem Tag ihren Einwohnern und Gästen einen Einblick in ihre Arbeit zu geben – und meist auch in das, was es Neues an Technik gibt.