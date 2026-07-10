Nach sieben Jahren ehrenamtlichen Wirkens als Ortsteilbürgermeisterin stellt Claudia Gorzelitz ab 1. September ihr Ehrenamt zur Verfügung. Es sei eine große Verantwortung gewesen, vielleicht zu groß, versuchte sie jüngst beim Fest der Vereine „ihren“ Einwohnern und damit früheren Wählern zu erklären. Sie habe die Aufgabe gern gemacht, verwies aber auch auf die gestiegenen Anforderungen ans Ehrenamt, dass „nebenbei“ immer schwerer zu stemmen sei, will man allen Aufgaben gerecht werden.