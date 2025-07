Am Geraberger Bahnübergang laufen derzeit die Arbeiten an einer der größten Investitionen des Wasser- und Abwasserverbandes Ilmenau (Wavi) in diesem Jahr. Mit einer großen Bohrmaschine werden unter den Gleisen gleich zwei Rohre mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern verlegt, so Sascha Thäsler, Technischer Leiter Abwasser, gegenüber der Redaktion. „Dabei kommt die gleiche Technik zum Einsatz, wie sie auch in den großen Tunnelprojekten der Welt verwendet wird. Beim sogenannten Microtunneling werden durch einen gesteuerten Bohrkopf hydraulisch die Rohre eingeschoben, während gleichzeitig der Bohrkopf das Gestein zerkleinert und abtransportiert“, sagt er. In diesen Rohren werden anschließend ein neues Abwasserrohr, eine neue Trinkwasserleitung und Stromkabel eingezogen. Die Maßnahme ist ein Teilabschnitt für den Anschluss von Elgersburg an die zentrale Kläranlage in Geraberg.