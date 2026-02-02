 
In Gehlberg Stimmungsvolle Tour zum Lichtmessfeuer

Zum traditionellen Lichtmessfeuer am Samstag zogen viele Gehlberger und ihre Gäste zur Güldenen Brücke. Auch ein Fernsehteam war vor Ort.

Viel los war am Samstag beim Lichtmessfeuer an der Güldenen Brücke. Foto: Michael Gebser

Zahlreiche Wanderfreunde und Gäste fanden sich am Samstagabend am Glasmuseum in Gehlberg ein, um ausgerüstet mit Fackeln und begleitet von Wanderführern den Weg durch den verschneiten Winterwald und die kalte Winternacht zum Lichtmessfeuer auf der Güldenen Brücke in Angriff zu nehmen.

„Es waren so viele gekommen, dass der Fackelvorrat gerade so ausgereicht hat. Am Ortsausgang wurden diese entzündet und das Leuchten erhellte idyllisch den Weg bergauf zur Güldenen Brücke“, beschreibt Michael Gebser vom Schneekopfverein Gehlberg die stimmungsvolle Wanderung zum Treffpunkt.

An der Güldenen Brücke angekommen, konnten sich die Teilnehmer der Tour stärken. Die Bergfreunde des Schneekopfvereins hatten mit Glühwein, Bier und Bratwürsten gut vorgesorgt. Kurz nach Ankunft wurde das Lichtmessfeuer entzündet, welches traditionell aus den von der Gehlberger Jugendfeuerwehr eingesammelten Weihnachtsbäumen besteht. So konnte sich die Gästeschar am hell lodernden Feuer erwärmen, bevor der Heimweg angetreten wurde. Begleitet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von einem Filmteam des MDR für Aufnahmen zur Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“, die am Samstag, 28. Februar, ausgestrahlt wird.

„Der Schneekopfverein Gehlberg bedankt sich für die überragende Resonanz, für die Unterstützung durch den Thüringen-Forst, bei der Bergwachtbereitschaft Gehlberg und der Freiwilligen Feuerwehr Gehlberg, bei der örtlichen Fleischerei sowie den vielen helfenden Händen“, so Michael Gebser.

Ausstrahlung von „Unser Dorf hat Wochenende“ am Samstag, 28. Februar, 19.50 Uhr, im MDR-Fernsehen. In 25 Minuten Sendezeit wird der Suhler Ortsteil Gehlberg vorgestellt. Die Reporter fangen Lebensgefühl, Alltag, Skurriles und emotionale Momente der Dorfbewohner ein.