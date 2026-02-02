In Gehlberg: Stimmungsvolle Tour zum Lichtmessfeuer

An der Güldenen Brücke angekommen, konnten sich die Teilnehmer der Tour stärken. Die Bergfreunde des Schneekopfvereins hatten mit Glühwein, Bier und Bratwürsten gut vorgesorgt. Kurz nach Ankunft wurde das Lichtmessfeuer entzündet, welches traditionell aus den von der Gehlberger Jugendfeuerwehr eingesammelten Weihnachtsbäumen besteht. So konnte sich die Gästeschar am hell lodernden Feuer erwärmen, bevor der Heimweg angetreten wurde. Begleitet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von einem Filmteam des MDR für Aufnahmen zur Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“, die am Samstag, 28. Februar, ausgestrahlt wird.