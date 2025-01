In Gegenverkehr geraten: 26-Jähriger stirbt bei Autounfall

Höchstadt an der Aisch (dpa/lby) - Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall nahe Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ums Leben gekommen. Der Mann sei auf der Bundesstraße 470 aus bislang unklarer Ursache mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem Sattelzug zusammen. Der 26-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 45-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt leichte Verletzungen.