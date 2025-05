Dessen Auto wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert. Der 68-Jährige konnte noch selbst aussteigen, er kam mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache ermitteln.